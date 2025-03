Dure proteste alla Camera dai banchi dell’opposizione fischi dopo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha letto in Aula verso il centrosinistra il manifesto di Ventotene in risposta alla piazza per l’Europa di sabato. Applausi sono scattati dai banchi del centrodestra ma il centrosinistra ha fischiato e urlato contro la premier. Il presidente Fontana, dopo aver passato la parola al ministro Tommaso Foti per leggere i pareri del governo, ha dovuto interrompere la seduta.