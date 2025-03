Dopo la bagarre scoppiata in Aula alla Camera dei deputati e la rivolta delle opposizioni per le parole provocatorie disul, ad attaccare la premier è stato anche il dem Federico Fornaro: “Non è accettabile fare la caricatura di quegli uomini. Lei presidente Meloni siede in questo Parlamento anche grazie a loro, questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qua grazie a quei visionari di Ventotene che erano confinati politici.di fronte a questi uomini e queste donne, altro che dileggiarli.”.