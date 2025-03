“È una norma che stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a prestare assistenza e collaborazione ai servizi segreti, anche in violazione della normativa sulla privacy”, denuncia Scarpinato che teme si possa arrivare a una “schedatura di massa dei cittadini, ripristinando la vecchia Ovra fascista “.

“Non è possibile potenziare i poteri dei servizi senza prevedere un adeguato controllo democratico del Copasir – attacca l’ex magistrato – Ci hanno detto di no e non riescono a spiegarci perché non vogliono questo controllo”.

Di fatto, inoltre, secondo Scarpinato, la norma dà potere ai servizi segreti anche di organizzare e “dirigere associazioni contro lo Stato” e cioè “si passa dal ruolo di infiltrati a quello di agente provocatore”, ampliando così il potere dei servizi che non solo potranno porre in essere condotte di reato “per esigenze istituzionali” ma potranno anche organizzarle e dirigerle. La norma, conclude, “va stralciata” e va fatto “un lavoro di riordino complessivo del potere dei servizi”.