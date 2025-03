Alcune delle manovre compiute per favorire amici imprenditori caseari, per le quali il consigliere regionale deluchiano Giovanni Zannini è indagato per corruzione, avvennero negli uffici della Giunta della Regione Campania. Il consigliere fu ricevuto a Palazzo Santa Lucia da Fulvio Bonavitacola, assessore all’Ambiente e vice del governatore Vincenzo De Luca. Furono organizzati incontri coi funzionari dell’assessorato. Ci sono stati contatti telefonici tra Zannini e Bonavitacola per stabilire come far presentare la relazione tecnica grazie alla quale Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio, titolari della Spinosa spa di Cancello e Arnone, ottennero un cospicuo finanziamento Invitalia per l’impianto. Telefonate come quella intercettata il 21 luglio 2023. A chiamare è Bonavitacola, vuole essere certo che sia stata corretta la relazione di quelli “delle mozzarelle“, relativa a un problema sulle fognature. E Zannini gli risponde: “L’ho scritta io, questi camminano con 50 consulenti appresso…”. Bonavitacola: “Non è che ci possiamo mettere a sostituire anche questi”. Zannini: “Gliel’ho scritta io bene ieri, almeno gliel’ho…”.

Con la doverosa precisazione che Bonavitacola non è indagato, la telefonata e la ricostruzione delle riunioni a Palazzo Santa Lucia documentano quanto in alto fosse arrivato Zannini pur di portare a casa il risultato, ottenuto, nonostante le resistenze dei funzionari regionali. Secondo i quali per quel progetto di stabilimento caseario era necessaria la valutazione di incidenza ambientale (la cosiddetta VinCa), ed il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Cancello e Arnone per l’impianto sarebbe stato dichiarato nullo.

E’ scritto nell’ordinanza di sequestro dell’impianto Spinosa, insieme a circa 4 milioni di finanziamento Invitalia, chiesta dal procuratore di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni, firmata dal gip Daniela Vecchiarelli e confermata dal Riesame. Le accuse sono di falso, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e violazioni della normativa edilizia in relazione alla realizzazione dello stabilimento, filone collegato a quello per il quale il consigliere a ottobre è stato perquisito per corruzione. Il gip sostiene che Zannini aggirò l’ostacolo mettendo d’accordo amministrazioni territorialmente e politicamente vicine. In modo da sottoporre il progetto a un altro comune, Castello del Matese dotato di commissione VinCa, tramite convenzione creata ad hoc col comune di Cancello Arnone. Che si è espressa sulla non assoggettabilità a Vinca dell’impianto e di lì disco verde a licenza e finanziamento.

Nell’inchiesta non si ascolta il fruscio di tangenti in denaro contante. Gli inquirenti sostengono che la corruzione di Zannini si sarebbe consumata attraverso una vacanza su uno yacht dei Griffo. Era infatti estate quando Zannini, presidente della commissione regionale Ambiente, andava avanti e indietro tra la sede del consiglio e quella della giunta. L’ordinanza riferisce di una riunione di Zannini nell’ufficio di Bonavitacola il 27 luglio 2023 e di numerosi contatti telefonici tra Zannini e Griffo nel periodo giugno-luglio, ai quali, come nell’intercettazione captata il 6 luglio 2023, prometteva che avrebbe fatto “un passaggio col vicepresidente”. Un “chiaro riferimento all’assessore Bonavitacola”, scrive il gip. Nella memoria difensiva dei legali dei Griffo, Giuseppe Stellato e Mario Griffo, si contestano alla base le accuse, affermando che “rispetto all’iniziativa edilizia in discussione il procedimento di Vinca non risultava affatto necessario”.