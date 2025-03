“L’agenda politica di questa maggioranza sta costruendo, giorno dopo giorno, un habitat ideale per gli interessi del vasto ed eterogeneo mondo della corruzione. Per il mondo della borghesia mafiosa e delle nuove aristocrazie militari. Un’agenda politica il cui filo conduttore è approfittare degli attuali rapporti di forza per smantellare tutte le regole, tutti i sistemi di controllo che ostacolano gli affari sporchi e gli illeciti arricchimenti”. Così Roberto Scarpinato, ex magistrato italiano, intervenendo nel corso della presentazione del libro di Saverio Lodato “Cinquant’anni di mafia”, al Teatro Golden di Palermo. Il senatore del Movimento 5 stelle spiega quindi come si sta attuando questa “agenda politica” e attacca: “Approvano a getto continuo riforme che castrano i poteri di indagine della magistratura. Hanno una fissa con le intercettazioni? E certo, solo le microspie riescono a forare lo scudo granitico di omertà che caratterizza il mondo dei colletti bianchi. Senza le intercettazioni non si riesce ad accertare il reato”.

“La maggioranza di governo si è impadronita della commissione Antimafia – prosegue ancora Scarpinato – Non si occupa dei mafiosi, ma dei magistrati antimafia. Per loro il pericolo siamo noi, non sono i mafiosi”. Come fare quindi oggi? “Dobbiamo restare tutti ai posti di combattimento. La linea di resistenza è salvare la Costituzione. Fino a quando la Costituzione resterà in vita sarà sempre possibile impugnare l’ennesima legge vergogna per farla annullare”, conclude l’ex magistrato ricevendo una standing ovation dalla sala.