Buone notizie per la Ferrari da Melbourne: Charles Leclerc ha infatti chiuso con il miglior tempo le seconde prove libere del Gp d’Australia, in 1’16″439. Ancora non conta nulla, ma per certo non c’era modo migliore per cominciare il Mondiale di Formula 1 2025. La Rossa del monegasco tiene alle spalle le McLaren di Oscar Piastri (+0.124) e Lando Norris (+0.141). Quarto Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.345) mentre al quinto posto per il momento insegue l’altra Ferrari di Lewis Hamilton (+0.420). Più indietro le Red Bull e le Mercedes.

Dove vedere in tv e streaming il Gp d’Australia (Sky, Now, TV8)

Bene la Ferrari nelle seconde prove libere del Gp d’Australia di F1, prima tappa del Mondiale 2025. Leclerc ha chiuso al comando ad Albert Park precedendo le due McLaren, considerate in questo momento le vetture da battere. Ma è incoraggiante anche il quinto posto di Hamilton al debutto ufficiale: l’inglese continua il suo periodo di adattamento alla nuova monoposto. Sesto un ottimo Isack Hadjar sulla Racing Bulls, che stupisce anche con Tsunoda. Mentre chiude solo settimo il campione del mondo Max Verstappen, con qualche ombra sulla Red Bull, che fatica parecchio: lo testimonia il diciassettesimo posto di Liam Lawson. Ha chiuso invece 16esimo l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes. George Russell ha chiuso decimo. Ollie Bearman è finito contro il muro a 22 minuti dalla fine della sessione dopo essere andato a finire sulla ghiaia all’uscita della curva 10. Si riparte stanotte alle 2.30 con le terze libere, alle ore 6 di sabato mattina ci sarà la caccia alla prima pole della stagione.

Le parole di Briatore: “Ocon moccioso, Sainz ha commesso un errore”

Classifica prove libere Gp Australia

1 C. Leclerc Ferrari 1:16.439 (S) – 31

2 O. Piastri McLaren 1:16.563 (S) +0.124 29

3 L. Norris McLaren 1:16.580 (S) +0.141 29

4 Y. Tsunoda RB 1:16.784 (S) +0.345 28

5 L. Hamilton Ferrari 1:16.859 (S) +0.420 30

6 I. Hadjar RB 1:17.019 (S) +0.580 29

7 M. Verstappen Red Bull 1:17.063 (S) +0.624 21

8 N. Hülkenberg Kick Sauber 1:17.161 (S) +0.722 23

9 L. Stroll Aston Martin 1:17.279 (S) +0.840 27

10 G. Russell Mercedes 1:17.282 (S) +0.843 29

11 C. Sainz Williams 1:17.302 (M) +0.863 29

12 A. Albon Williams 1:17.302 (S) +0.863 27

13 F. Alonso Aston Martin 1:17.330 (S) +0.891 26

14 J. Doohan Alpine 1:17.394 (S) +0.955 29

15 P. Gasly Alpine 1:17.493 (S) +1.054 30

16 A.K. Antonelli Mercedes 1:17.634 (S) +1.195 30

17 L. Lawson Red Bull 1:17.640 (S) +1.201 29

18 G. Bortoleto Kick Sauber 1:17.847 (S) +1.408 28

19 E. Ocon Haas 1:18.034 (S) +1.595 30

20 O. Bearman Haas s.t. –