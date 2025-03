Comincia la nuova stagione di Formula 1. Da venerdì 14 a domenica 16 marzo, sul circuito di Melbourne, va in scena il Gran Premio d’Australia. Si inizia con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), proseguendo con le Libere 3 e le qualifiche. Infine, la tanto attesa gara che che vedrà in pista la nuova scoppiettante coppia Ferrari formata dal 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Due settimane fa in Bahrain, hanno preso confidenza con le nuove monoposto, ora si fa sul serio. I fari saranno puntati soprattutto sulla McLaren, sulla Red Bull, sulla Mercedes, e ovviamente sulla Ferrari. “Una settimana fa abbiamo ricevuto un’accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e adesso, a Melbourne, vogliamo dare il massimo per dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi“, ha dichiarato il team principal della Rossa Vasseur. Sul circuito cittadino di Albert Park, sia Leclerc che Hamilton hanno già vinto. Ci sono tutti gli ingredienti per un debutto da sogno, ma resta ancora da capire se le SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton possono fin da subito lottare alla pari con le favorite MCL39 di Lando Norris e Oscar Piastri e con la RB21 del campione in carica Max Verstappen e del suo nuovo compagno di squadra Liam Lawson.

Dove e quando vedere prove libere, qualifica e Gran Premio

Le prove libere, così come le qualifiche e gara del Gp d’Australia della Formula 1 2025 vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky. È possibile vedere il Gp di Melbourne sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e Now.

Dove e quando vedere le repliche di qualifiche e gara

Le qualifiche e la gara del Gp d’Australia che inaugura il mondiale F1 2025 si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare rispettivamente dalle ore 13:30 di sabato e dalle ore 14:00 di domenica.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

Venerdì 14 marzo

02.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

06.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 15 marzo

02.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

06.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 16 marzo

05.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Orari TV8 (replica in differita)



Sabato 15 marzo

13.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 16 marzo

14.00: differita Gara (TV8 e tv8.it)