Mentre il Milan è nel caos, l'ex capitano che da dirigente aveva riportato lo scudetto ora è pronto ad accettare una nuova sfida in Turchia

Paolo Maldini pronto a ripartire dal Fenerbahçe. E per i tifosi del Milan è una notizia che sa di beffa, forse l’ennesima di un periodo diventato sempre più difficile da digerire. L’ex capitano e dirigente rossonero, artefice dello scudetto conquistato nel 2022, potrebbe infatti assumere un ruolo dirigenziale nel club turco in caso di vittoria di Hakan Safi alle elezioni presidenziali del 6 e 7 giugno.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, sabato 23 maggio Maldini ha incontrato a Istanbul proprio Safi per discutere di “pianificazione e strategia calcistica”. Un summit confermato anche dallo stesso ex direttore tecnico rossonero, che ieri sui social ha pubblicato una foto insieme al candidato presidente del Fenerbahçe accompagnata da parole che non sono passate inosservate: “Splendido soggiorno a Istanbul con Hakan Safi”. E ancora: “Una grande mente calcistica, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto ottime discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro”.

Il progetto di Safi sarebbe ambizioso: riportare il Fenerbahçe alla vittoria del campionato dopo 12 anni attraverso una campagna acquisti importante, con due attaccanti, un portiere e un difensore centrale mancino. E proprio il rapporto con Maldini ha già acceso in Turchia le voci su un possibile interesse per Rafa Leao.

Per il popolo milanista, però, il tema va ben oltre il mercato. L’eventuale ritorno di Maldini nel calcio rappresenta infatti il simbolo di ciò che il Milan ha perso negli ultimi anni. Da quando Gerry Cardinale decise di allontanarlo nel 2023, interrompendo il progetto che aveva riportato lo scudetto a Milanello, il club rossonero è entrato in una spirale negativa culminata in questa stagione con la mancata qualificazione alla Champions League e con l’azzeramento dell’intera dirigenza.

Proprio nel giorno in cui il Milan ha annunciato la tabula rasa, Maldini ha postato il primo scatto di un possibile ritorno nel calcio, per contribuire al rilancio di un altro grande club europeo. Un’istantanea che aumenta il rimpianto dei tifosi rossoneri.