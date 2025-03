Il consigliere esecutivo di Alpine non le manda a dire. Flavio Briatore, protagonista di un episodio del documentario targato Netflix Drive to Survive 7, ha parlato del pilota che avrebbe voluto ingaggiare per l’imminente stagione di Formula 1 2025 (al via domenica 16 marzo col Gp d’Australia): l’ex ferrarista Carlos Sainz. Ma non solo. Ha attaccato anche Esteban Ocon, fatto fuori dal team francese prima dello scorso Gp di Abu Dhabi, sostituendolo con Jack Doohan che affiancherà quindi Pierre Gasly. Insomma, Briatore sta muovendo le sue pedine per portare la Alpine ai vertici della Formula 1. E alcune mosse riguardano anche i piloti.

Proprio sulla new entry Doohan, Briatore ha assicurato: “Lo controllerò ogni millimetro“. Già, perché si vocifera che l’australiano sia già in discussione e il colpo Franco Colapinto (preso come pilota di riserva) per molti è stato effettuato proprio in quest’ottica: se non dovesse convincere, fuori il figlio di Mick e dentro l’argentino. Tornando su Ocon, silurato nella passata stagione, Briatore ha sostenuto: “Per mesi, Esteban si è lamentato tutto il tempo della vettura. Non mi piace. Gli ho detto: ‘Non essere un moccioso viziato‘. Credevo sarebbe stato più concentrato, ma penso che Esteban non abbia più motivazioni per guidare per noi”.

E proprio per queste ragioni venne sostituito con Doohan. Briatore lo ha motivato così: “Basta con le str*****e da bambini, basta con i gné gné. Ora si deve essere al top”. Ma il pilota che avrebbe voluto davvero nel suo team era Carlos Sainz, passato però alla Williams dopo gli anni con la Ferrari. Briatore è stato sincero: “Ho cercato di ingaggiarlo, è vero. Ma Carlos ritiene che l’Alpine non è al livello della Williams. Semplice”. Poi la stoccata finale anche al pilota spagnolo: “Tutti commettiamo errori“.