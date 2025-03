Emanuele Filiberto di Savoia ha lanciato un appello alle istituzioni italiane e all’opinione pubblica affinché le salme dell’ultimo re d’Italia Umberto II e della regina Maria José possano tornare in patria. “Un gesto di umanità, rispetto e pace storica” ha dichiarato l’ex principe, rilanciando il tema della sepoltura dei suoi avi. Lo scorso febbraio, come riporta il Corriere della Sera, in occasione della Messa in suffragio del padre Vittorio Emanuele, Emanuele Filiberto aveva espresso il desiderio di vedere i membri della famiglia reale riposare in Italia. “Sono felice e commosso che mio padre possa riposare a Torino, città che amava e dove desiderava essere sepolto” aveva spiegato.

Ora i due ex sovrani sono sepolti a Hautecombe, in Francia, dove il prossimo 15 marzo si terrà la messa in suffragio per Umberto II nel 42° anniversario della sua morte. L’Abbazia di Hautecombe, fondata nel XII secolo da Amedeo III di Savoia, è storicamente il luogo di sepoltura di numerosi membri della dinastia sabauda. Alla cerimonia parteciperanno i membri degli ordini dinastici della Real casa e dell’Istituto nazionale per la Guardia d’onore alle Reali tombe del Pantheon. “Alle ore 15 – si legge in una nota di Casa Savoia – il Principe Emanuele Filiberto, Duca di Savoia e Capo della Real Casa, sarà presente insieme alla Famiglia Reale”.

Nell’Abbazia di Hautecombe riposano oltre cento principi sabaudi, tra cui Umberto III, Amedeo IV, Amedeo V, Amedeo VI detto il Conte Verde e Carlo Felice. Anche Umberto II, morto nel 1983 a Ginevra, e la regina Maria José, scomparsa nel 2001 a Thonex, hanno scelto di essere sepolti lì.