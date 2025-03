Doppio salvataggio nel fiorentino da parte dei carabinieri impegnati insieme alle altre forze dell’ordine con il maltempo che ha colpito la regione Toscana. A Marradi, in provincia di Firenze, i militari hanno tratto in salvo due anziani, evacuati da un immobile colpito da una frana. A Borgo San Lorenzo, un’anziana intrappolata sotto un cavalcavia inondato dall’acqua è stata messa in salvo, portata in spalla dai carabinieri. La donna è stata estratta dall’auto e portata in salvo.