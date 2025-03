Maxi rissa nella serata di lunedì davanti all’uscita della metro B a piazza del Colosseo. Coinvolti una trentina di ragazzi di origine nordafricana. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha trovato un solo ferito, un 17enne d’origine tunisina ferito alla testa al volto e all’addome con un’arma da taglio: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I, ma a quanto sembra fuori pericolo di vita.

I poliziotti del distretto Trevi hanno aperto un’indagine per fare luce sull’identità dei responsabili, raccogliendo testimonianze e consultando il materiale video di sorveglianza. Casi simili, specialmente in una delle aree più rappresentative e frequentate di Roma, tornano a far parlare dei dispositivi e delle misure necessarie per intensificare la sicurezza di cittadini e turisti nella capitale, e prevenire episodi simili in futuro.