Censura. Le Sezioni unite della Cassazione hanno confermato la sentenza di condanna per Cuno Tarfusser, sanzionato con la censura lo scorso anno dal Consiglio superiore della magistratura. Il sostituto procuratore generale di Milano, che chiese la revisione delle condanne inflitte a Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, era stato accusato di aver agito in autonomia mancando ai “doveri di imparzialità e correttezza” per aver depositato di propria iniziativa la richiesta, “in palese violazione del documento organizzativo dell’ufficio” che assegna questa facoltà soltanto al pg presso la Corte d’Appello o al suo vice.

Tarfusser aveva poi impugnato il provvedimento di censura di fronte alla Cassazione, che ha però respinto il ricorso. Secondo il Csm il magistrato aveva “ha agito come fosse l’avvocato di Olindo e Rosa” aveva 2Chiesto la revisione da solo per avere visibilità mediatica”. La revisione per i due imputati per il massacro dell’11 dicembre 2006 è stata dichiarata inammissibile e Rosa Bazzi e Olindo Romano sono rimasti all’ergastolo, pena a cui erano stati condannati in ogni grado di giudizio. ùI

Il pm altoatesino, come motivato dal Csm, si era “affrettato a depositare l’istanza di revisione il 31 marzo 2023, avendo appreso che, per la data del 2 aprile 2023, il programma Le Iene avrebbe affrontato il caso. Poiché, solo con il deposito, la trasmissione televisiva avrebbe potuto parlare della sua istanza di revisione, l’incolpato ha subordinato il rapporto di leale collaborazione che deve sussistere tra magistrati e il principio del buon andamento della pubblica amministrazione alle esigenze dettate dai tempi televisivi, connotando così di maggiore gravità la propria condotta”. Pertanto “il dottor Tarfusser ha dimostrato di subordinare i principi costituzionalmente garantiti e sottostanti alle disposizioni relative ai processi organizzativi (…) alla visibilità che l’istanza di revisione avrebbe ricevuto in forza del programma televisivo Le Iene: risultato che in effetti è stato raggiunto, in quanto l’istanza di revisione è stata oggetto di un dibattito televisivo protrattosi per mesi con grande risonanza mediatica“.