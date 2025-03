Eccoli allora in presa diretta, come mai si erano visti, l’ex poliziotto Carmine Gallo e l’hacker Samuele “Sam” Calamucci. Immortalati dalle telecamere dei carabinieri di Varese mentre, negli uffici della società Equalize di via Pattari a Milano, eseguono un presunto dossieraggio illegale a carico dell’ex europarlamentare del Movimento cinque stelle Daniela Aiuto. L’obiettivo come si può ascoltare in modo cristallino e di farle lo Sdi attraverso un accesso abusivo alla banca dati del Viminale. Poche immagini, dunque, valgono più di centinaia di atti scritti. Va però detto anche che gli stessi Carabinieri di Varese nella loro informativa finale scrivono: “Allo stato non sono stati rinvenuti file Sdi riguardanti Aiuto Daniela nelle disponibilità del gruppo di via Pattari e come detto non vi è riscontro al Ced di alcuna interrogazione”. Sia Gallo che Calamucci oggi sono indagati dalla procura di Milano che indaga sul gruppo di presunti spioni legati all’ufficio di via Pattari. Per loro l’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a database informatici. Stessa accusa che condivide l’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali per il quale il pm Francesco De Tommasi con un atto di appello ha richiesto al Tribunale della libertà l’arresto ai domiciliari. Misura negata dal gip ad ottobre. Per quel che risulta dagli atti inoltre il committente di questo presunto accesso illegale è l’imprenditore romano Lorenzo Sbraccia. Scrivono infatti i carabinieri: “In data 07 febbraio 2023 alle ore 10.27 circa si registra negli uffici di via Pattari quella che Calamucci descrive come una connessione diretta allo Sdi del Ministero dell’Interno per effettuare un’interrogazione legata ad una figura politica, l’ex europarlamentare Daniela Aiuto che ha avuto rapporti economici con la Fenice spa di Sbraccia”. Insomma per la prima volta e in modo esclusivo ilfattoquotidiano.it è in grado di mostrare come effettivamente operavano i presunti spioni di via Pattari. Naturalmente l’episodio che riguarda l’ex europarlamentare è uno dei tantissimi accessi fatti dagli indagati. Negli atti depositati al Riesame infatti emerge una lista pressoché sconfinata che tiene dentro ogni tipo di target, da vari imprenditori fino ai vertici di una multinazionale come Luxottica, visto che buona parte degli eredi di Del Vecchio senior risultano dossierati attraverso l’accesso allo Sdi.