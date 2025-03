“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Dopo ventuno giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, Papa Francesco rompe il silenzio mediatico in cui era insolitamente avvolto fin dall’inizio della degenza e, con un brevissimo messaggio audio in spagnolo registrato nella giornata del 6 marzo, ringrazia tutti coloro che dal 14 febbraio stanno pregando per lui. L’audio è stato diffuso all’inizio del rosario per la salute del Papa che, dal 24 febbraio, ogni sera, alle 21, per iniziativa della Segreteria di Stato, i cardinali residenti a Roma presiedono alternandosi. La Sala Stampa della Santa Sede ha spiegato il senso di questo breve saluto di Francesco: “Toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio, il Papa ha registrato un breve messaggio audio di ringraziamento”.

Una comunicazione che si è resa necessaria essenzialmente per due motivi. Innanzitutto, il desiderio di Bergoglio di far giungere il suo ringraziamento a tutti coloro gli hanno manifestato affetto e vicinanza in queste tre settimane di ricovero al Gemelli. Ma, così facendo, Francesco ha voluto anche sedare, si spera definitivamente, le voci infondate sulla sua morte che, secondo numerose fake news messe in giro fin dai primi giorni del ricovero, sarebbe avvenuta già da tempo e che il Vaticano starebbe nascondendo per annunciarla ufficialmente in un secondo momento. Speculazioni totalmente infondate, dettate dall’assenza, almeno finora, di un’immagine e di un audio del Papa più mediatico della storia della Chiesa cattolica. La risposta di Francesco è arrivata puntuale.

Secondo il bollettino medico, pubblicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, “le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi (6 marzo, ndr) non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre. I medici mantengono ancora la prognosi riservata”. Lo staff clinico che ha in cura Bergoglio ha, poi, precisato che “in considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato”. Una decisione che è non stata accolta positivamente da numerosi giornalisti accreditati permanentemente presso la Sala Stampa della Santa Sede. Francesco, inoltre, “si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia”.