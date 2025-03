“Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria”. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana nel bollettino serale sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. “Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre. I medici mantengono ancora la prognosi riservata“, si legge nel documento. Nel corso della giornata, si fa sapere, “il Santo Padre si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia”. In occasione dell’aggiornamento mattutino di giovedì – il 21esimo giorno di ricovero – era stato precisato che Francesco si alimenta con cibo solido: nei bollettini infatti non era mai stato menzionato un tipo di alimentazione diversa, ad esempio per sondino o per endovena.

“In considerazione della stabilità del quadro clinico”, venerdì non ci saranno aggiornamenti ufficiali: “Il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato”, si legge. Il direttore della Sala stampa Matteo Bruni, però, comunica che nel corso della giornata di venerdì “saranno diffuse informazioni”. “Le notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco sono incoraggianti, siamo in una fase di stabilità clinica, di recupero funzionale e riabilitativo. Non ci sono elementi negativi. L’infezione polmonare sembra sotto controllo“, commenta all’AdnKronos Paolo Palange, ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio alla Sapienza. “Forse i medici non hanno più bisogno di diffondere bollettini frequenti, sono tranquilli perché da due-tre giorni il quadro clinico è stabile. Sicuramente il percorso è ancora lungo ma, ripeto, siamo di fronte ad una situazione meno preoccupante”.