di Massimo Wertmüller*

La Quaresima sta iniziando e molti cattolici elimineranno carne e altri cibi di origine animale dalla loro tavola durante questo periodo. Con l’arrivo della Quaresima, che quest’anno inizia il 5 marzo e termina il 17 aprile, ci saranno dei cattolici che faranno un fioretto, un volontario atto di astinenza che spesso si esprime attraverso la rinuncia ad alcune tipologie di cibo, come la carne. È considerata una forma di pentimento e un atto di misericordia verso le creature più vulnerabili di Dio: gli animali che alleviamo e uccidiamo per il cibo.

Come noi, gli animali sono fatti di carne, ossa e sangue. Provano dolore e gioia, formano forti legami familiari e soffrono quando perdono un loro caro. Una madre è sempre una madre e un figlio è sempre un figlio, anche a quattro gambe. Come noi, sono individui dalla personalità unica e hanno anche loro diritto a una vita senza sofferenza. Ecco perché desidero incoraggiare tutti a scegliere cibi vegani piuttosto che carne, uova e latticini, per la Quaresima e non solo. Anche oltre.

Come esseri umani occupiamo una posizione privilegiata all’interno del creato, ma abbiamo equivocato la nostra importanza e ci siamo creduti padroni di tutto, di tutte le vite, invece che esserne i custodi. Scegliere l’empatia dovrebbe essere un esercizio naturale di ogni giorno. Se crediamo che la bontà sia una virtù non dovremmo mai fare del male. Se aspiriamo sinceramente alla pace, non possiamo sostenere pratiche che comportano violenza e spargimento di sangue. Se ci diciamo umani, civili, soprattutto cristiani non dovremmo andare a messa, per esempio, e poi mangiare pezzi di cadavere di creature che prima vivevano e che sono state ammazzate brutalmente per finire nel nostro piatto. Io oggi vedo nel piatto una vittima, non una pietanza. E agli animali bastava vivere, per essere felici, che è uno dei tanti insegnamenti che potremmo apprendere da loro, a volerli comprendere per davvero.

Niente nella Bibbia, o in qualsiasi altra scrittura religiosa, può giustificare le nostre moderne pratiche di allevamento, che infliggono dolore e sofferenza a miliardi di animali ogni anno. Non c’è nulla di misericordioso nell’ammassare gli animali in sporchi allevamenti intensivi, mutilarli e, infine, ucciderli violentemente. Recenti scoperte nei macelli italiani hanno rivelato che gli animali hanno trascorso i loro ultimi momenti in preda al panico e al terrore. Alcuni non sono stati nemmeno storditi correttamente, il che significa che hanno affrontato la morte completamente coscienti e paralizzati dall’angoscia. Non c’è nulla di compassionevole in un mattatoio.

Il quinto comandamento dice “Non uccidere”, ma non indica chi. Tutti gli esseri viventi e senzienti hanno gli stessi diritti che abbiamo noi di vivere.

Senza addentrarci in considerazioni scientifiche, come l’aumento quadruplicato delle emissioni di CO2 negli ultimi 300 anni, rispetto a quella esistente fin dall’apparizione dell’uomo sulla Terra, dovute al mercato della carne, o l’utilizzo del 70% delle terre coltivabili al mondo per gli allevamenti intensivi, o gli ecosistemi a cui spara la caccia, possiamo tranquillamente dire che scegliere alimenti di origine vegetale contribuisce a salvare gli animali e a proteggere l’ambiente in cui viviamo tutti. Ogni vegano risparmia più di 100 animali ogni anno e può godere di buona salute mentre prova una varietà di deliziosi cibi vegan disponibili oggi sul mercato. Possiamo tutti vivere felici e sani con cibi a base vegetale.

Naturalmente, la compassione è qualcosa che ognuno di noi può praticare, che tu sia cristiano, ebreo, musulmano, indù, buddista, ateo o qualsiasi altra cosa. Anche per chi quest’anno non sta osservando la Quaresima, è possibile comunque salvare vite animali e scegliere la gentilezza impegnandosi a fare la scelta vegana e tenere gli animali fuori dalle nostre tavole.

* attore e ambasciatore PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)