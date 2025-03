Momenti di tensione tra manifestanti e Polizia in centro a Bologna in occasione del corteo di protesta organizzato da alcuni collettivi in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università alla presenza della ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. Dopo il raduno dei manifestanti – un’ottantina – al Portico dei Servi in strada Maggiore è partito un corteo, con in testa lo striscione ‘Contro tagli, guerra e precarietà, blocchiamo l’università’, per le strade del centro cittadino: in via Guerrazzi i manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell’ordine, con dei contatti e alcuni spintoni, ma la situazione è rientrata rapidamente alla normalità.