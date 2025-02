Per Alexander Zverev è una grandissima occasione sprecata: un torneo in meno e altri punti gettati al vento per tentare il sorpasso su Jannik Sinner in vetta al ranking Atp, in un periodo per lui tremendo, con una miseria di punti guadagnati a Buenos Aires, Rio ed Acapulco e una pressione che, come di consueto, sembra prendere il sopravvento sulle sue prestazioni. Il tedesco è stato eliminato dal teenager Learner Tien (che continua la propria ascesa dopo essersi preso lo scalpo di Daniil Medvedev agli scorsi Australian Open), il quale ha sorpreso 6-3, 6-4 il numero 2 del mondo che, deluso, non ha rilasciato interviste post match. Lo statunitense raggiunge così i quarti di finale all’Atp 500 di Acapulco.

“Sono andato in campo provando a concentrarmi solo su quello che potevo controllare. Farlo, riuscire a mantenere al meglio possibile la freddezza mi ha portato lontano”, ha detto il 19enne, il più giovane tennista made in Usa a battere un Top 3 dai tempi di Andy Roddick nel 2001. Zverev ora ha delle chance importanti a Indian Wells e Miami (dove difende in totale 600 punti), ma togliere lo scettro di numero uno al monto all’altoatesino pare una missione sempre più complicata. Al momento, la distanza tra Sinner e il tedesco è di ben 3.165 punti, con l’azzurro a quota 11.330 mentre Zverev ne ha 8.135 .

Ma nel torneo messicano altre sorprese non sono mancate. Ben Shelton è stato sconfitto 7-6(3), 6-3 dall’ex Top 10 belga David Goffin che se la vedrà con Brandon Nakashima. Lo statunitense, ex campione delle Next Gen ATP Finals, ha beneficiato del ritiro di Holger Rune, fermato per problemi di stomaco quando era sotto 0-3. Stessa sorte anche per Tommy Paul, che ha liberato a Marcos Giron un posto nei quarti contro il canadese Denis Shapovalov e per Casper Ruud, finalista ad Acapulco l’anno scorso. Il forfait del norvegese, sempre per problemi intestinali, ha lasciato un posto nei quarti per il 19enne Rodrigo Pacheco Mendez, diventato al primo turno il più giovane messicano a vincere un match nel circuito ATP dal 1996. Pacheco Mendez affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.