Daniil Medvedev ce l’ha messa tutta, ma non è bastato. Il russo è stato clamorosamente sconfitto dall’americano Learner Tien al termine di un incontro infinito, durato ben 4 ore e 50 minuti in cui a un certo punto è arrivata anche la pioggia. Il risultato recita 6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 10-7 a favore del 19enne Tien, in un match terminato quando a Melbourne erano le 3 di notte. Finisce dunque al secondo turno l’avventura del russo agli Australian Open 2025. Il tennista numero 5 del ranking Atp è apparso in seria difficoltà come avvenuto nel primo match contro il numero 418 del mondo Samrej. E adesso perderà i punti guadagnati un anno fa con la finale, entrando in una spirale negativa da cui dovrà faticosamente uscire.

Tien-Medvedev è stata una sfida lunghissima, molto intesa, degna di un duello western in cui succede di tutto. Il super tie-break finale sembrava non finire mai. Alla fine l’ha spuntata il 19enne americano in un match che a molti ha ricordato quando Federer sconfisse Millman al super tie-break agli Australian Open del 2020. Tien era andato avanti due a zero, dopo aver recuperato un break nel primo set e dopo aver vinto il secondo al tie-break (un parziale folle, con ben 8 break). Nel terzo set, ancora un tie-break: Medvedev lo ha vinto dopo aver annullato anche un match point. A quel punto il russo sembrava averla sfangata e ha dominato il quarto (6-1). Nell’ultimo e decisivo set è avvenuta però l’improvvisa rinascita di Tien, aiutato da un russo ancora troppo superficiale. Medvedev ha perfino servito per il match sul 6-5, ma si è fatto di nuovo breakkare. Poi ha ceduto definitivamente.

Medvedev però ha fatto parlare di sé ancora una volta per una giocata carica di rabbia e frustrazione. Dopo aver subito un break nel primo set, poi perso, il classe 1995 si è sfogato lanciando violentemente la racchetta verso la sua panchina. Il pubblico della Margaret Court Arena è rimasto interdetto davanti all’ennesimo gesto di stizza del russo. Non è certo la prima volta che accade un episodio simile. Senza andare troppo indietro, nella partita contro Samrey, Medvedev ha fatto tanta fatica nel trovare il giusto ritmo contro un avversario sorprendentemente aggressivo e determinato. Il numero 5 del ranking Atp è andato sotto due set a uno contro il tailandese e a quel punto ha perso la testa. Al cambio di campo, evidentemente furioso, il russo ha appositamente disintegrato con la sua racchetta una piccola telecamera fissata al centro della rete denominata “net cam”.