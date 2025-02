Tre mesi lontano dai campi. È questo l’accordo raggiunto da Jannik Sinner e l’agenzia mondiale antidoping in merito al caso Clostebol: il numero uno al mondo, infatti, ha accettato di scontare una squalifica e resterà fermo ai box fino al 9 maggio. La notizia, che ha scosso l’intero mondo del tennis e che ha generato le critiche di alcuni colleghi, tra cui il solito Nick Kyrgios, pone inevitabilmente una serie di interrogativi. Su tutti, forse, la questione relativa alla vetta della classifica Atp. Dal 17 febbraio, Sinner, infatti, avrà 11.330 punti e resterà numero uno al mondo nonostante la squalifica. Da qui a maggio, però, il tennista italiano perderà 1600 punti: i 1000 vinti a Miami, i 400 della semifinale a Montecarlo e i 200 a Madrid. E concluderà, dunque, la sua squalifica con un punteggio di 9730.

L’altoatesino, da qui in avanti, non sarà più padrone del suo destino. Saranno piuttosto le prestazioni di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz a stabilire se l’italiano sarà ancora il numero uno al mondo al momento del suo rientro, previsto per gli Internazionali di Roma (in programma dal 7 al 18 maggio). I due tennisti, infatti, occupano, rispettivamente, la seconda e la terza posizione del ranking Atp e ora puntano al primo posto dell’italiano. Calendario alla mano, fino a maggio, sono in programma quattro Master 1000 (in ordine: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid), tre ATP 500 e alcuni 250. Oltre 5.500 i punti in ballo durante l’assenza forzata di Sinner. Punti che permetterebbero, a uno tra lo spagnolo e il tedesco, di scavalcare l’azzurro e prendersi il primato mondiale.

La situazione in classifica di Alcaraz e Zverev

Ad avere più chance, al momento, è Zverev. Il tennista tedesco oggi conta 8135 punti in classifica, circa 3 mila in meno dell’italiano. Ma ne dovrà difendere solo 900 da qui all’inizio degli Internazionali d’Italia, arrivando ad una proiezione di 7.235 punti. La distanza da colmare per superare Sinner, quindi, è di circa 2500 punti. Il numero due al mondo, dunque, raggiungerebbe il primo posto del ranking ATP solo vincendo almeno due dei quattro Masters 1000 previsti fino al rientro dell’azzurro e un ATP 500. Una previsione sicuramente possibile, ma di certo non facile, considerando comunque il livello altissimo dei tennisti in campo nei 1000. E anche qualora riuscisse a conquistare tutti i punti necessari a scavalcare l’altoatesino, bisogna anche considerare che Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia nel 2024, quindi non potrà ottenere punti, ma solo difendere quelli conquistati l’anno scorso. In quel torneo, invece, Sinner non partecipò nemmeno, mentre, in questa stagione, giocherebbe proprio al rientro dalla sua squalifica. Così facendo, a Roma, l’italiano conquisterebbe punti a prescindere, anche qualora venisse eliminato al primo turno, rendendo possibile, quindi, un eventuale contro-sorpasso immediato.

Ben diversa la situazione di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, infatti, dal 17 febbraio avrà 7.410 punti, ma, fino a maggio, ne dovrà difendere 1400, più o meno gli stessi che perderà Sinner. In proiezione, quindi, Alcaraz avrebbe una distanza di circa 3700 punti che potrebbe essere colmata solo con la vittoria di tre Master 1000, un 500 e un 250, o di tutti e quattro i Master 1000 previsti. Un’ipotesi che non è impossibile, ma quasi, perché lo spagnolo dovrebbe vincere la maggior parte dei tornei in programma fino al termine della squalifica dell’italiano. Sicuramente più plausibile, invece, che Alcaraz riduca nettamente la distanza in classifica da Sinner e che un eventuale sorpasso avvenga proprio Roma. Proprio come l’azzurro, infatti, anche il 21enne non ha partecipato all’ultima edizione degli Internazionali d’Italia e quest’anno può solo guadagnare punti. Ma anche in questo torneo, l’ipotesi di un sorpasso resta comunque molto difficile: Alcaraz, infatti, dovrebbe comunque arrivare in Italia dopo aver ridotto il distacco da Sinner di almeno 2700 punti.

Gli scenari possibili

Sono diversi, dunque, gli scenari possibili, ma quello che al momento appare il più probabile, almeno statisticamente, è che JannikSinner resti numero uno al mondo al momento del suo rientro nel circuito. L’azzurro, però, perderà sicuramente l’enorme vantaggio accumulato tra il 2024 e il 2025 e, al rientro, dovrebbe difendere il primato dopo aver trascorso tre mesi senza mai scendere in campo. Ciò che è certo, inoltre, è che l’altoatesino rimarrà tra le prime due posizioni della classifica. Se Zverev conquistasse i punti necessari a scavalcare Sinner, infatti, precluderebbe ad Alcaraz la possibilità di superare a sua volta l’italiano, e viceversa.

E potrebbe essere proprio questo il meccanismo che aiuterà il vincitore degli Australian Open a mantenere il suo attuale posto nel ranking mondiale. Perché, se è vero che il tedesco ha più chance di sorpasso rispetto allo spagnolo, è anche vero che dovrebbe comunque superare la concorrenza di tutti gli altri tennisti, tra cui Carlos Alcaraz. In due tornei, Montecarlo e Madrid, dove, peraltro, si gioca sulla terra rossa, la superficie in cui, forse, lo spagnolo rende di più. È probabile, quindi, che i due tennisti si ostacolino a vicenda, rendendo quindi nullo qualsiasi sforzo di superare Sinner.