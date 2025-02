Parte da Bologna la preghiera per la salute di Papa Francesco – ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale – che da lunedì coinvolgerà tutte le chiese d’Italia. Domenica sera alle 20 sarà il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, a presiedere il Rosario per il pontefice nella chiesa di San Domenico del capoluogo emiliano. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Tv2000. “Vogliamo stringerci al Santo Padre chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesiali italiane, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera”, afferma Zuppi.

A Roma, alle 17:30, il cardinale vicario della diocesi Baldassare Reina celebrerà una messa per Francesco nella basilica di San Giovanni in Laterano: “In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità, innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre affinchè lo sostenga con la sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova”, scrive in un messaggio ai fedeli. Dal piazzale del Gemelli, dove ha raggiunto i fedeli radunati, il cardinale Angelo De Donatis dice che dopo le ultime notizie “la preoccupazione è stata quella di intensificare di più la preghiera, proprio per chiedere aiuto al Signore in questo momento e avere una maggiore forza. Noi siamo qui anche per fargli sentire tutta la vicinanza e tutta la forza della preghiera. Ci auguriamo che il Papa possa sentire questo abbraccio forte di tutti coloro che lo amano, e sono tantissimi, e che possa avvertire questa questa forza che viene proprio dalla preghiera. Non abbiamo chiesto di vederlo, in questi momenti noi siamo venuti per fare una preghiera insieme alla gente e insieme al popolo di Roma”, ha aggiunto. “Stasera ci sarà una messa ma è una preghiera continua. Questo è bello, perché si sente proprio il desiderio di essergli vicino quanto più è possibile”.

I messaggi per il pontefice arrivano dalle diocesi di tutta Italia. Da Cagliari interviene il segretario della Cei, l’arcivescovo Giuseppe Baturi: “Si fa più intensa la solidale vicinanza al Santo Padre della nostra comunità diocesana. Affidiamo al Signore, medico delle anime e dei corpi, l’opera dei medici e del personale sanitario che si prende cura di lui con dedizione e competenza, ed eleviamo la concorde e fiduciosa preghiera affinché gli doni il sollievo nel corpo e nello spirito“. L’arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Rebole, comunica che “la Chiesa torinese sta pregando per la salute del Papa insieme ai cristiani di tutto il mondo e con sentimento di grande affetto, credo condiviso da tutti gli uomini del pianeta. Francesco ha dato voce alla bellezza del Vangelo, ha portato il messaggio della misericordia e oggi il mondo ne ha tanto bisogno, gli vuole bene per questo, riconosce nel Papa un riferimento fondamentale negli equilibri internazionali. Giunge a Papa Francesco da Torino e dal Piemonte, la terra della sua famiglia, il piú grande sostegno in queste ore di prova”.