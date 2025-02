La procura di Firenze ha disposto la riesumazione delle salme di due anziani deceduti a seguito del focolaio di gastroenterite verificatosi tra i degenti di quattro Rsa di Firenze e provincia facenti capo alla società Sereni orizzonti. Sono in tutto tre i pazienti deceduti, Giampiero Samuelli, Daria Tanzini e Carla Ferretti -, fra i 114 anziani – su un totale di 173 degenti – che si sono sentiti male domenica 9 febbraio. La Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari e omicidio colposo.

Hanno però dato esito negativo le analisi fatte sul campione di cibo servito quella domenica e preparato dal centro di cottura della Rsa di Monsavano a Pelago (Firenze), che serve anche le altre tre Rsa gestite da Sereni orizzonti, ovvero la Dicomano, nel medesimo paese, e due a Firenze, Arcolaio e la Rsa Desiderio da Settignano. La procura aveva già disposto l’autopsia sulla salma di una delle due anziane morte, che non era ancora stata seppellita.

Ora ha disposto l’esame anche per l’altra paziente (che diversamente da quanto scritto nei giorni scorsi non è stata cremata) per la quale la riesumazione dovrebbe essere effettuata stamani a Figline Valdarno e per Samuelli, per cui si procederà domani a San Giovanni Valdarno (Arezzo). A chiedere la riesumazione dell’anziano era stata la stessa figlia, l’unica fino a ieri a presentare una denuncia alla procura su quanto accaduto. Il cibo analizzato fa parte del campione di alimenti che ogni mensa, secondo quanto spiegato, deve conservare ai fini della necessità di analisi. Gli accertamenti svolti escluderebbero anomalie. Gli esami autoptici serviranno a capire se le vittime abbiano avuto una qualche conseguenza dovuta alle pietanze ingerite oppure c’è stato dell’altro.