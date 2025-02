Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz per numero di settimane da numero 1 del mondo. L’azzurro inizia la sua 37esima settimana in vetta al ranking. Nonostante l’accordo con la Wada e la squalifica di tre mesi, potrebbe riuscire apresentarsi agli Internazionali d’Italia ancora da numero 1. Se ci riuscisse, diventerebbe il decimo giocatore a completare almeno 52 settimane di fila da numero 1, dopo Roger Federer, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Novak Djokovic, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, John McEnroe, Rafael Nadal e Andre Agassi.

A togliergli questo primato ci proverà Alexander Zverev, attuale numero 2 al mondo. Ma la vetta del ranking è il pensiero fisso anche dello stesso Alcaraz, che punta a tornare numero 1. Vincitore dell’Atp 500 di Rotterdam, lo spagnolo è arrivato a Doha dove spera di poter bissare il successo olandese. Di questo e altro, il murciano ha parlato con Sport in una lunga intervista confidando come l’assenza di Jannik Sinner “non mi influenzi affatto”. Alcaraz, a prescindere dalla sospensione appena inflitta a Sinner, non intende modificare il suo obiettivo: “Il numero uno. Il fatto che Sinner non sia qui non cambia nulla: siamo concentrati sul nostro lavoro per continuare a lavorare per arrivare al numero uno“. I colpi non gli mancano, è sulla continuità di rendimento che invece si concentrano le riflessioni del vincitore di tre Slam in carriera: “Devo imparare invece a seguire un piano di gioco e sapere quando affidarmi all’istinto”.

La copertina di giornata, al di là del dualismo Sinner-Alcaraz, spetta però a Joao Fonseca, decimo campione più giovane nel circuito Atp dal 1990 e primo giocatore nato dal 2006 in poi con almeno un titolo all’attivo in singolare. Grazie al trionfo a Buenos Aires, è salito alla posizione numero 68 diventando per la prima volta numero 1 del Brasile.