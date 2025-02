Era solo questione di tempo, lo si sapeva. Il momento giusto è arrivato a Buenos Aires: la stella nascente del tennis João Fonseca ha vinto il suo primo titolo Atp. Il 18enne brasiliano ha battuto in tre set il padrone di casa Francisco Cerúndolo nella finale del torneo Atp 250, che per tifo e tensione assomigliava più a una sfida di calcio tra Argentina e Brasile. Fonseca però non ha tremato, anzi, nell’atmosfera da arena si è perfino esaltato.

Fonseca diventa così il primo tennista nato nel 2006 o dopo a vincere un trofeo Atp, il decimo campione più giovane nella storia dell’Atp Tour e il più giovane giocatore sudamericano a vincere un titolo dal 1990. Lunedì Fonseca salirà al numero 68 della classifica mondiale. Una scalata imperiosa, cominciata vincendo le Next Gen Atp Finals lo scorso dicembre e poi battendo Andrey Rublev nel primo turno dell’Australian Open a gennaio.

Ma di Fonseca si parla già da tempo. In Brasile lo hanno ribattezzato “il piccolo Sinner” oltre un anno fa. E lui ha ben chiaro come questi risultati siano solo l’inizio. “Questa è stata una settimana semplicemente incredibile per me”, ha detto Fonseca dopo la finale. Ma sta già guardando al futuro. “Certo che voglio essere il numero 1, certo che voglio vincere gli Slam”. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono avvisati.