“Da cittadino, da giurista, da credente, mi vergogno per l’indifferenza, nella migliore delle ipotesi. Quando non addirittura l’appoggio incondizionato, manifestato anche dall’Italia, rispetto a un vero e proprio genocidio“. Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo, rispondendo a una domanda di Alessandro Di Battista a un evento pubblico organizzato dall’associazione Schierarsi. “Mi indigno e non riesco ad accettare la posizione di chi vuol fare credere che sia legittima la reazione al 7 ottobre che ha portato all’uccisione di decine di migliaia di persone”.