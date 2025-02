Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno una “strategia comune” sul futuro di Gaza, dopo aver incontrato l’alto diplomatico statunitense Marco Rubio. “Abbiamo una strategia comune, compreso il momento in cui si apriranno le porte dell’inferno, come sicuramente accadra’ se tutti i nostri ostaggi non saranno rilasciati fino all’ultimo”, ha dichiarato Netanyahu.