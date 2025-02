“Abbiamo fatto un comunicato in cui solidarizziamo con il presidente Mattarella, anche perché è l’unico presidente che ha la forza di parlare di antifascismo”. Così Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, a margine dell’assemblea annuale della sezione Anpi Barona Milano ‘Carlo Smuraglia’, commenta l’attacco della Russia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo di Stato ha associato l’aggressione russa dell’Ucraina al “criterio della dominazione” e alle “guerre di conquista” del Terzo Reich, scatenando la reazione di Mosca, che ha parlato di “paralleli storici oltraggiosi e falsi”. “Abbiamo sempre condannato questa invasione – ha detto Minelli – perché si scardinano diritti internazionali e si produce instabilità, così come in Medioriente”.