“Il nostro primo pensiero va a Papa Francesco“. In una basilica di San Pietro mezza vuota si è celebrata questa mattina la messa per il Giubileo degli artisti. Il Pontefice è assente, sostituito dal cardinale Prefetto della Cultura, José Tolentino de Mendonca, che ha aperto la celebrazione con un pensiero rivolto proprio a Bergoglio: “Preghiamo per la sua salute, ringraziamo la visione e il sostegno che lui ci offre sempre”. Papa Francesco resta ricoverato al Gemelli per il terzo giorno: ha trascorso una notte tranquilla nella stanza dei Papi al decimo piano. “Ha dormito bene, ha fatto regolarmente colazione e ha letto alcuni quotidiani”, ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, incontrando i giornalisti. Bergoglio, inoltre, ha sottolineato Bruni, “continua la terapia“. Un prossimo aggiornamento medico potrebbe essere diffuso nel pomeriggio.

Il Papa è tornato a postare su X: “Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni”, scrive Bergoglio, ribadendo il pensiero già espresso nell’Angelus domenicale. In un secondo post X pubblicato dopo pochi minuti, il Papa linka l’omelia inviata per la Messa del Giubileo degli Artisti. Il link è accompagnato da un commento: “Nel Vangelo di oggi – scrive il Pontefice – Gesù proclama beati i poveri, gli afflitti, i miti, i perseguitati. È una logica capovolta, una rivoluzione della prospettiva. L’arte è chiamata a partecipare a questa rivoluzione. Il mondo ha bisogno di artisti profetici”.

Papa Francesco è ricoverato da venerdì per accertamenti diagnostici e curare la bronchite che lo limita ormai da due settimane. Nonostante questo, non ha rinunciato a fare arrivare il suo messaggio agli artisti, che celebrano il loro Giubileo. È del Pontefice infatti l’omelia che viene letta nella messa a San Pietro, dove appunto sono tante le sedie non occupate sia nelle file dei sacerdoti che tra i fedeli. Evidentemente il fatto che non sia il Papa a presiedere la funzione, come era previsto in origine, prima del ricovero, ha dissuaso in tanti dalla partecipazione.

Parlando delle Beatitudini, Papa Francesco nella sua omelia fa un riferimento alla “fragilità” e alla “sofferenza“. “Queste parole – scrive il Papa riferendosi al Vangelo di oggi – ribaltano la logica del mondo e ci invitano a guardare la realtà con occhi nuovi, con lo sguardo di Dio, che vede oltre le apparenze e riconosce la bellezza, persino nella fragilità e nella sofferenza“.

Poi il messaggio dedicato proprio agli artisti per il loro Anno Santo: “Cari artisti – scrive Papa Francesco -, vedo in voi dei custodi della bellezza che sa chinarsi sulle ferite del mondo, che sa ascoltare il grido dei poveri, dei sofferenti, dei feriti, dei carcerati, dei perseguitati, dei rifugiati. Vedo in voi dei custodi delle Beatitudini!”. Il messaggio letto dal cardinale Tolentino poi prosegue: “Viviamo in un’epoca in cui nuovi muri si alzano, in cui le differenze diventano pretesto per la divisione anziché occasione di arricchimento reciproco. Ma voi, uomini e donne di cultura, siete chiamati a costruire ponti, a creare spazi di incontro e dialogo, a illuminare le menti e a scaldare i cuori”. “L’arte autentica è sempre un incontro con il mistero, con la bellezza che ci supera, con il dolore che ci interroga, con la verità che ci chiama”, conclude il Papa.