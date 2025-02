Papa Francesco ha una “infezione alle vie respiratorie” e le sue condizioni cliniche sono “discrete”. È questo il primo bollettino sulla salute di Bergoglio dopo il ricovero di venerdì mattina al Policlinico Gemelli, necessario – come spiega la sala stampa vaticana – per “l’acuirsi della bronchite di questi giorni”. Al termine degli accertamenti specialisti, il responso dei “primi esami effettuati” è un’infezione. Il pontefice ha anche una “lieve” febbre.

“È sereno, è di umore buono, ha anche letto qualche giornale”, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Bergoglio è ricoverato al decimo piano dell’ospedale dove c’è il “mini reparto” dedicato ai Pontefici, uno speciale appartamento già utilizzato più volte da Giovanni Paolo II e, naturalmente, dallo stesso Francesco nei precedenti ricoveri del 2021 per un intervento al colon e nel 2023 per una polmonite. La permanenza al Gemelli durerà non meno di cinque giorni.

Mercoledì il Papa, affaticato, ha dovuto interrompere la lettura della catechesi durante un’udienza. Era accaduta la stessa cosa domenica quando, durante l’omelia, avevo terminato anzitempo il suo discorso dicendo: “Mi scuso, ho difficoltà di respiro”. Già mercoledì della scorsa settimana aveva rinunciato alla lettura della catechesi dell’udienza generale per un “forte raffreddore”.

I problemi respiratori per l’anziano pontefice 88enne si sono ripetuti con frequenza da quando il 29 marzo 2023 si sentì male dopo un’udienza generale e venne ricoverato d’urgenza al Gemelli. Fu lui stesso a spiegare che si era trattato di una “polmonite acuta e forte” nella “parte bassa dei polmoni”. Un altro ricovero risale al 4 luglio 2021 per una occlusione intestinale. Il terzo ricovero un paio di mesi dopo la polmonite – il 7 giugno 2023 – per un’altra operazione all’intestino.