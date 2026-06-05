Libano, media: “Netanyahu non ha sottoposto a gabinetto sicurezza approvazione tregua”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha sottoposto ai suoi ministri, per l’approvazione, il cessate il fuoco con il Libano. Lo riferisce il quotidiano Yedioth Ahronoth, dopo una riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi ieri sera. “Al momento non esiste alcun accordo. Hezbollah vi si oppone e, di conseguenza, non prendo alcuna decisione”, avrebbe dichiarato Netanyahu durante la riunione, mentre diversi ministri si sono opposti a una tregua, soprattutto dopo l’annuncio della morte di un altro soldato ucciso nel sud del Libano. “Se Hezbollah darà il suo consenso, vi sottoporrò il cessate il fuoco per l’approvazione”, avrebbe aggiunto il primo ministro israeliano. Tra le posizioni più dure emerse durante la riunione del gabinetto, sono state quelle dei ministri di estrema destra Itamar Ben-Gvir, che ha invitato Netanyahu a recarsi a Washington per sostenere la prosecuzione delle “operazioni militari”, e Orit Strook, ministra degli insediamenti e dei progetti nazionali, secondo la quale sarebbe necessario “modificare il confine”.