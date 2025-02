È in corso nell’Aula della Camera la prima chiama della seduta comune del Parlamento per l’elezione di quattro giudici costituzionali. Per essere eletti è necessaria la maggioranza dei tre quinti. La chiama è iniziata dai senatori. Da quanto si apprende, i parlamentari di tutti i partiti scriveranno sulla scheda tutti e quattro i nomi dei futuri giudici della Consulta sui quali, nella notte, è stato raggiunto l’accordo