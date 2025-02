“Matera, uid its enzient Sassi is en estreordinari ecsempl of relilens”. Sta facendo sorridere l’intervento del governatore lucano Vito Bardi lo scorso fine settimana a Matera per la riunione annuale della Commissione affari economici dell’Iniziativa centro europea (InCE). Incontro promosso dal deputato FdI Salvatore Caiata, presidente della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare dell’Ince, che ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti dai sedici Paesi membri dell’Iniziativa, per discutere di ricostruzione post bellica in Ucraina.

Il 73enne presidente della giunta regionale lucana, già comandante generale in seconda della Guardia di Finanza, ha letto il discorso di benvenuto in un inglese un po’ arrugginito, malgrado le quattro lauree indicate nel suo brillante curriculum. Tra queste anche un diploma in scienze internazionali e diplomatiche. Assieme alla conoscenza dell’inglese di secondo livello certificato dalla Scuola di lingue estere dell’Esercito. Bardi è comunque in ottima compagnia: il conterraneo Gianni Pittella si era esibito in passato in performance degne di nota.