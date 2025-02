Era l’una di notte quando l’incendio, enorme, è scoppiato nella notte nello stabilimento dell’Inalca di Reggio Emilia (video). Mezz’ora dopo circa 40 vigili del fuoco, provenienti anche da Modena e Parma, sono intervenuti per domare le fiamme. La struttura, che si trova in via Due Canali, è adibita alla lavorazione delle carni e grande circa 50mila metri quadri. I danni sono ingenti. La colonna di fumo è visibile da lontano e il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento. Il Comune di Reggio Emilia, in via precauzionale, ha chiesto a chi abita vicino all’are di tenere le finestre chiuse. L’agenzia regionale dell’ambiente e Ausl sta facendo i rilievi sulla qualità dell’aria. Non ci sono feriti e le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia. L’Inalca è del gruppo Cremonini, tra i maggiori player in Europa per le carni bovine, nonché il più grande produttore italiano di hamburger e carni in scatola.