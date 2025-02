“In 30 secondi poteva reagire”, annullata l’assoluzione e nuovo processo in appello per il caso dell’hostess

L’exera stato assolto, dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una sia in primo che in secondo grado. Decisioni che avevano fatto molto discutere, scatenando le polemiche, in particolare per le motivazioni per i giudici della Corte di appello di Milano, infatti, la condotta del sindacalista – scrivevano – “non ha (senz’altro) vanificato ogni possibiledella parte offesa, essendosi protratta per una“, “” che “le avrebbe consentito anche di potersi”. Per i magistrati quei comportamenti, che i pm contestavano come abusi sessuali, non sono stati tali “da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di”.