Una neonata morta di parto a fine gennaio e uno dei medici presenti in sala parto morto suicida tre giorni dopo. È la storia che tra Desenzano e Trento oggetto di due inchieste. La prima avviata dai pm di Brescia per omicidio colposo, la seconda aperta dalla procura di Trento per cercare di determinare l’eventuale collegamento tra le morti della bimba e del camice bianco. Allo stato nel registro degli indagati sono stati iscritti dieci persone.

È il 31 gennaio quando una donna al termine della gravidanza arriva in ospedale a Desenzano, il parto appare complicato e viene deciso – secondo quanto riportano i media locali – l’utilizzo di una ventosa. Le neonata però sta male e viene portata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove muore nonostante gli sforzi del personale sanitario. I genitori presentano una denuncia come accade spesso in casi del genere.

La pm Benedetta Callea delega i carabinieri Nas agli accertamenti del caso e al sequestro della documentazione. Tra i dieci indagati c’è anche un medico che però sparisce. La moglie denuncia la sua scomparsa ai militari dell’Arma. Il 3 febbraio il corpo senza vita del ginecologo viene trovato ai piedi di un ponte in valle di Non, in provincia di Trento. Nessun messaggio di addio o per spiegare il gesto o anche collegarlo a quanto avvenuto in sala parto. Le due procure indagano e solo dopo gli accertamenti, l’autopsia sarà possibile cosa è successo.

—

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).