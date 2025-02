Donald Trump ha inaugurato un nuovo capitolo della sua crociata politica firmando un ordine esecutivo per istituire alla Casa Bianca un Ufficio della Fede. A guidarlo ha chiamato Paula White, telepredicatrice della teologia della prosperità, donna controversa e da anni sua consigliera spirituale. Una scelta che fa discutere: White è nota per i suoi sermoni in cui promette benedizioni divine in cambio di donazioni e per aver detto ai fedeli che “opporre resistenza a Trump equivale a opporsi a Dio”. Inoltre la donna afferma nel 1984 di aver visto Dio.

L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine studiata nei minimi dettagli. Trump, seduto alla sua scrivania nello Studio Ovale, circondato da pastori e volti noti. Accanto a White, ci sono Travis Johnson e Brad Knight, il pastore honduregno Guillermo Maldonado, il cantante Kid Rock e Jonathan Cain, marito di White e tastierista dei Journey. La foto ha fatto il giro del web e qualcuno l’ha paragonata a un moderno affresco dell’Ultima Cena. Il presidente l’ha condivisa su X con una citazione biblica e una dichiarazione solenne: “Come dice la Bibbia, ‘Beati gli operatori di pace’. E a tal fine, spero che la mia più grande eredità, quando tutto sarà finito, sarà quella di un pacificatore e unificatore“. Un chiaro riferimento alla sua volontà di negoziare la pace in Ucraina dopo aver rivelato di aver parlato al telefono con Putin.

Ma l’immagine dell’unificatore dura poco. Nel discorso alla National Prayer Breakfast, evento bipartisan di preghiera, Trump ha raccontato di essere sopravvissuto all’attentato di luglio per volere di Dio: “Un’esperienza che mi ha cambiato”. Poche ore dopo, in un incontro meno istituzionale, attacca i Democratici accusandoli di essere “contro la religione e contro Dio” e definisce Joe Biden “persecutore dei credenti”. Trump ha sempre fatto leva sulla religione per fortificare il suo elettorato e ora porta questa strategia direttamente alla Casa Bianca. Ma il rischio di violare la Costituzione è dietro l’angolo: parla di libertà religiosa, ma si concentra solo su cristianesimo ed ebraismo. Ha persino incaricato il procuratore generale Pam Bondi di guidare una commissione per combattere i “pregiudizi anticristiani”, senza specificare quali.

Paula White, che avrà la guida dell’Ufficio, per molti cristiani conservatori è un’eretica. Predica che Dio premia con ricchezza chi ha fede, un messaggio che per molti suona come una condanna dei poveri. Nei suoi sermoni ha avvertito i fedeli: “Sostenete la nostra congregazione o Dio ucciderà i vostri sogni”, arrivando a chiedere fino a 1.000 dollari per assicurarsi la salvezza. Il suo rapporto con Trump è di vecchia data: il 6 gennaio 2021, prima dell’assalto al Congresso, arringava la folla parlando di “santa audacia” e invitando i presenti a “battere ogni avversario nel nome di Gesù”. Ora, investita del suo nuovo ruolo, alza il tiro: “Ho l’autorità per dichiarare la Casa Bianca luogo santo. È la mia presenza che la santifica”.