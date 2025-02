Sono stati ritrovati senza vita i corpi di Paolo Bellazzi e Cristian Mauri, i due alpinisti dispersi da sabato sulla Grignetta, la montagna alle porte di Lecco. Al terzo giorno di ricerche, il Soccorso alpino li ha individuati a metà del canalone Caimi, dove nelle ultime ore si erano concentrate le operazioni per il rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari.

Bellazzi e Mauri, entrambi 49enni, conoscevano bene la zona: quella di sabato non era la loro prima escursione sulla Grignetta e vengono descritti come due escursionisti esperti, sempre bene equipaggiati. A sorprenderli è stato il maltempo, che sabato è peggiorato nel giro di mezzora portando sulla montagna vento e neve. Una vicenda, quella dei due alpinisti trovati morti oggi nel Lecchese, che ricorda quella di altri due alpinisti, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, anche loro esperti e prudenti, traditi dal cambiamento del meteo in poco tempo sul Gran Sasso, a fine dicembre.

Le ricerche, rese difficili dal maltempo, erano scattate nel primo pomeriggio di sabato. Ad aiutare le squadre era arrivato anche il personale della Guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Gli elicotteri sono tornati ad alzarsi in volo soltanto nel pomeriggio di lunedì, grazie a un improvviso miglioramento delle condizioni e in serata è avvenuto il ritrovamento.

Operai nella stessa azienda in Brianza, Bellazzi e Mauri erano amici. Condividevano la stessa passione per la montagna e lo sport all’aria aperta. Entrambi vivevano della provincia di Monza e Brianza: Bellazzi a Cambiago, Mauri a San Maurizio. Quest’ultimo era sposato e lascia figlio di 11 anni.