A Vilnius, capitale della Lituania, le temperature al momento si aggirano attorno allo zero, ma spesso scendono sotto. Non certo il miglior periodo dell’anno per visitare la città. Ma l’evento che sta per avvenire è di portata storica e allora anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, non si farà mancare una tappa in terra lituana. Le tre repubbliche baltiche, da nord a sud Estonia, Lettonia e Lituania, si staccheranno definitivamente dalla rete elettrica russa, un collegamento che rappresenta uno degli ultimi residuati dell’epoca in cui facevano parte dell’Unione Sovietica. Utilizzando l’acronimo BRELL, dalle iniziali dei paesi coinvolti, il Cremlino aveva sviluppato una rete congiunta coinvolgendo anche la Bielorussia.

Va detto che i tre Paesi avevano già interrotto definitivamente gli acquisti di elettricità da Mosca dopo il febbraio 2022 e l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ma le loro reti erano rimaste collegate a quella della Russia, lasciando a quest’ultima il controllo sul flusso e la stabilità della frequenza dell’intero sistema, importante soprattutto per il settore produttivo e quello infrastrutturale. Ora però, a fronte di un investimento che nel corso degli anni è arrivato a toccare quasi quota 2 miliardi di euro e con dieci mesi di anticipo rispetto alle previsioni, arriverà l’addio definitivo. Dopo 24 ore di test per valutare la tenuta della rete, il processo si concluderà definitivamente alla presenza di von der Leyen a cui farà compagnia anche il presidente polacco, Andrzej Duda. Quest’ultimo sarà presente anche perché i tre Paesi si collegheranno all’Europa attraverso la rete polacca.

La Polonia guarda ovviamente con grande favore a questa mossa da parte di Estonia, Lettonia e Lituania perché si tratta di un passaggio dal notevole significato simbolico, soprattutto valutando l’iniziativa con gli occhi di Mosca, in questo caso ovviamente in maniera negativa. E proprio per questo non del tutto esente da rischi: ecco allora che, per il timore che qualcosa possa andare storto o che in contemporanea con il distacco vi siano cyberattacchi, l’operatore della rete elettrica polacca, PSE, ha dichiarato che utilizzerà elicotteri e droni per monitorare il collegamento con la Lituania. Le dichiarazioni del ministro dell’Energia lituano, Zygimantas Vaiciunas, che ha sottolineato come la decisione di Tallinn, Riga e Vilnius tolga al Cremlino un potere di ricatto geopolitico, non hanno certo contribuito a distendere il clima. D’altronde le tre repubbliche sono tra i più duri oppositori del regime di Vladimir Putin e ogni mezzo di espressione di questo posizionamento, oltre alla grande generosità in termini di aiuti militari nei confronti dell’Ucraina, è valido: come un poster che rappresenta il leader russo con un teschio che fa bella mostra di sé sull’edificio di fronte all’ambasciata russa nella capitale lettone fin dal febbraio 2022.

Non bisogna dimenticare poi l’exclave di Kaliningrad, quel territorio appartenente alla Russia che si trova incastonato tra la Polonia e la Lituania. Il distacco dalla rete elettrica della madrepatria, che arrivava fino a essa, porterà Kaliningrad a essere ancora più isolata di quanto già non sia, anche se le autorità russe nel corso degli ultimi anni si sono preparate per garantire l’autonomia energetica all’area. Lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, è intervenuto per rassicurare da questo punto di vista, affermando che sono state messe in campo tutte le misure per garantire la continuazione del funzionamento del sistema. Al momento non sono arrivati altri commenti da parte russa ma è chiaro che il passaggio rappresenta un duro colpo per la credibilità della retorica putiniana che dipinge la Russia come un attore con un’influenza geopolitica sempre crescente. La mossa delle tre repubbliche baltiche sembra andare nella direzione esattamente opposta, anche considerando che all’interno dei Paesi della regione vi sono comunità russofone molto numerose e che, ancora oggi, faticano a integrarsi nelle nuove realtà e che guardano con nostalgia all’epoca sovietica. Non è da escludere che Mosca possa decidere di rispondere al colpo subìto.