La Corte penale internazionale ha aperto un fascicolo d’indagine sull’operato del governo italiano per ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma, in relazione alla liberazione del generale libico Osema Almasri. Lo ha anticipato il quotidiano Avvenire sul proprio sito, con un articolo a firma del cronista Nello Scavo. Il procedimento nasce da una denuncia ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale dell’Aja. I nomi indicati come “sospettati” cono quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: secondo l’accusa hanno “abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali”.

Il primo degli accusati a commentare la notizia è stato il ministro Nordio, che mercoledì ha detto davanti alle Camere di non aver dato seguito al mandato di arresto nei confronti di Almasri perché l’atto della Corte penale era “viziato“ (una valutazione in ogni caso non riservata a lui). “Credo che a questo mondo tutti indaghino un po’ su tutto. Noi abbiamo fiducia nella giustizia umana. Postulo la giustizia divina proprio perché la giustizia umana spesso è fallibile, ma accontentiamoci di quella che abbiamo e vediamo come va”, ha detto il Guardasigilli a Un giorno da pecora su Radio 1.

La denuncia di 23 pagine, consultata da Avvenire, è stata trasmessa alla Cpi dai legali di un rifugiato sudanese, che già nel 2019 aveva raccontato agli investigatori dell’Aja le torture subite da lui e dalla moglie ad opera di Almasri, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia. “Il richiedente, un cittadino sudanese del Darfur con lo status di rifugiato in Francia, sostiene che sua moglie, lui stesso e innumerevoli membri del gruppo di cui fa parte (“migranti”) sono stati vittime di numerosi e continui crimini“, si legge nell’atto. Il denunciante è assistito da Juan Branco e Omer Shatz, avvocati specializzati in processi di fronte alle giurisdizioni internazionali.