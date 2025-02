Continuano le polemiche per la decisione dell’Istituto superiore Sandro Pertini di Monfalcone (Gorizia) di autorizzare l’ingresso in classe di studentesse con il niqab, ovvero il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi. La prassi, rivelata nei giorni scorsi, prevede che le alunne vengano identificate dalla referente della scuola in una stanza appartata perché, all’ingresso, si abbia la conferma dell’arrivo a scuola dell’alunna. Una soluzione giustificata con la necessità “di garantire la continuità scolastica”, ma che si scontra con la necessità, prevista dall’ordinamento italiano, che i volti siano riconoscibili.

“In Italia”, ha ricordato nei giorni scorsi la senatrice dem Tatjana Rojc, “tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dell’ordinamento civile, giuridico e costituzionale italiano, dunque anche alla legge che prevede che la persona dev’essere riconoscibile e quindi avere il volto scoperto. E’ un punto chiarissimo su cui non c’è da discutere, si tratti di maschere, caschi o veli. Se occorre ribadire o precisare casi o situazioni come quello delle ragazze musulmane nelle scuole di Monfalcone, lo si faccia senza tanto strepito né controproducenti intenti punitivi. Si tratta di garantire la piena applicazione della legislazione vigente, assicurare che nessuno imponga alle donne come vestirsi o alle ragazze di nascondere il viso, salvaguardare i presupposti di una equilibrata integrazione. La scuola è un ambiente di educazione e formazione in cui chi fa più fatica deve essere particolarmente aiutato e rispettato”.

Quanto già previsto dall’ordinamento italiano rende anche inutile l’intervento che pretende invece il centrodestra. Secondo il senatore e segretario regionale della Lega in Friuli Marco Dreosto, “la legge del 22 maggio 1975, n. 152, che regola l’uso di indumenti che coprono il volto nei luoghi pubblici, si dimostra ormai inadeguata di fronte alle sfide odierne dal momento che sembra consentire la copertura del viso per motivi religiosi. Non possiamo lasciare ai presidi la responsabilità di gestire situazioni così delicate. Le scuole devono occuparsi di educazione, non possono sostituirsi al legislatore. Il rifiuto trasversale dell’imposizione del niqab alle studentesse, emerso chiaramente anche a livello di partiti, impone un intervento legislativo deciso”. Dreosto ha quindi invocato un sostegno “trasversale” per il disegno id legge depositato dal Carroccio che modifica proprio quella norma e inserisce il divieto “di coperture integrali del volto nei luoghi pubblici”. “Questa misura non è solo una questione di sicurezza, ma rappresenta anche un passo importante per favorire l’integrazione delle bambine e garantire la loro piena partecipazione alla vita scolastica e sociale”, ha concluso.

A esprimere perplessità e preoccupazione anche i sindacati della scuola. “Il problema è più complesso della polemica politica e riveste il ruolo delle donne nell’Islam”, ha dichiarato Marcello Pacifico, segretario dell’Anief, “che mostra diverse sensibilità e a volte chiare penalizzazioni. In generale esiste un codice di comportamento per la scuola secondaria che andrebbe seguito al di là dei credo e dei costumi per una scuola che deve essere laica e rispettare non soltanto i costumi ma la parità di genere, vera grande sfida che ancora dobbiamo vincere nella nostra società”. Interpellato dall’agenzia Ansa è intervenuto anche Vito Carlo Castellana, coordinatore della Gilda degli insegnanti: “La scuola educa alla libertà di pensiero, all’autonomia e all’integrazione. La cultura e le tradizioni ne devono tenere conto e devono sempre essere rispettosi dei diritti dei minori e della loro libertà”, ha dichiarato.

Infine, c’è stato l’intervento anche della contestatissima (e neo nominata dal governo) garante dell’Infanzia Marina Terragni: “Le notizie che ci arrivano da Pordenone”, ha scritto in una nota, “sollevano molte preoccupazioni sulla libertà di queste ragazze e sulla loro effettiva integrazione nel contesto scolastico e sociale. La necessità di un efficace dialogo tra culture non può impedire di osservare che talune pratiche contravvengono ai più elementari diritti e ostacolano il pieno sviluppo della personalità di chi è costretta a subirne l’imposizione”. E ha chiuso: “Bambine e ragazze devono essere libere di crescere armoniosamente, seguendo ciascuna le proprie più autentiche vocazioni: la consapevolezza che il proprio corpo non può essere in alcun modo umiliato e mortificato fa obbligatoriamente parte di questo percorso. L’auspicio è che sul caso di Pordenone e su ogni caso analogo il ministero dell’Istruzione e del Merito ponga la massima attenzione”.