L’elicottero sarebbe precipitato in verticale dopo un tentativo di decollo non riuscito. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Castelguelfo di Noceto in provincia di Parma, l’elicottero avrebbe cercato di sollevarsi al di sopra della fitta nebbia che avvolgeva la zona, ma un problema tecnico, forse un guasto, ne avrebbe provocato la caduta. Di certo c’è che l’elicottero è precipitato subito dopo il decollo senza dare scampo ai due piloti (Flavio Massa e Leonardo Italiani) e a Lorenzo Rovagnati, ad dell’omonimo salumificio industriale. Il velivolo sarebbe precipitato da un’altezza compresa tra i 400 e i 500 metri dal suolo.

L’elicottero era un Agusta Westland AW109: l’imprenditore lo utilizzava per gli spostamenti dal milanese al maniero di famiglia a Castelguelfo di Noceto. Si era alzato in volo, nonostante una fitta cortina di nebbia che ricopriva la zona rendendo la visibilità molto ridotta. Tra le cause al vaglio di chi indaga, oltre all’errore di uno dei due piloti, un guasto meccanico all’elica di coda o un cavo elettrico toccato da una delle pale. Ipotesi che troveranno conferma solo dopo l’esame della scatola nera e dei piani di volo, per cui la procura ha disposto il sequestro come dell’area dove si trovano i rottami dell’elicottero.

Sul luogo dell’incidente proseguono i rilievi dei Ris e dei carabinieri. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sta conducendo accertamenti e invierà nel pomeriggio un ispettore per coordinarsi con gli inquirenti. Restano da verificare la presenza di un effettivo piano di volo, eventuali comunicazioni con la torre di controllo e l’ipotesi che il velivolo possa aver urtato un ostacolo. “Fin dalle prime ore abbiamo messo in campo il nostro reparto di eccellenza, il Ris di Parma. L’obiettivo è ricostruire esattamente la dinamica di questa tragedia, lo dobbiamo ai familiari delle vittime ai quali va tutto il nostro cordoglio”, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro, parlando con i giornalisti. “L’impatto al suolo – ha spiegato il comandante – è avvenuto a 4-500 metri dall’elisuperficie da cui l’elicottero era decollato poco prima”. Per quanto riguarda scatola nera e piano di volo, “sono tutti accertamenti che sta facendo l’agenzia nazionale sicurezza volo, attività in divenire su cui stiamo lavorando”, ha aggiunto.