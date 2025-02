Si è alzata nelle prime ore del mattino di giovedì la nebbia che avvolgeva, in provincia di Parma, luogo in cui cui è precipitato l’elicottero con a bordo l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e due piloti . I tre sono morti nello schianto avvenuto in un terreno accanto al castello di proprietà della famiglia Rovagnati. Permane una leggera foschia sulla zona.