Da Mosca e Washington arrivano sempre più segnali di un dialogo già avviato e fonti russe oggi ipotizzano che il faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe tenersi già questo mese. Mentre i Paesi europei danno un nuovo impulso alle forniture di armi all’Ucraina con la consegna di caccia Mirage dalla Francia e altri F-16 dall’Olanda, Leonid Slutsky – presidente della commissione Esteri della Duma, la camera bassa del Parlamento russo – ha detto che sono “in fase avanzata” i preparativi per un vertice tra i leader di Russia e Usa, che a suo dire potrebbe tenersi già “in febbraio o marzo“. In discussione, secondo Slutsky, saranno “l’Ucraina, il Medio Oriente e, in generale, le questioni di politica mondiale e delle relazioni internazionali nel prossimo futuro”.

Donald Trump ha ribadito che la sua amministrazione sta “lavorando duramente“, e sta “facendo progressi“, per mettere fine alla guerra in Ucraina. Mentre il suo inviato per Kiev e la Russia, Keith Kellogg, ha decisamente respinto la possibilità che l’Ucraina si possa dotare di armi nucleari come garanzia di sicurezza in vista di un accordo di pace se non le sarà consentito di entrare nella Nato. “Siamo onesti, sappiamo entrambi che non accadrà“, ha tagliato corto Kellogg, ex generale in congedo, parlando a un giornalista di Fox News. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non aver nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte ieri secondo le quali Putin è aperto a trattative con Kiev anche se continua a considerare “illegittimo” come presidente Volodymyr Zelensky, che il giorno prima – a sua volta – si era dichiarato pronto a “negoziati diretti“.

Dal forte europeo, Parigi ha annunciato di aver consegnato i primi caccia Mirage 2000 a Kiev e l’Olanda di aver inviato altri F-16 di fabbricazione americana. “Questi moderni aerei da combattimento sono già in Ucraina e presto inizieranno a svolgere missioni di combattimento, rafforzando la nostra difesa e migliorando la nostra capacità di contrastare efficacemente l’aggressione russa”, ha detto il ministro della Difesa, Rustem Umerov. I primi F-16, arrivati in Ucraina l’estate scorsa, non hanno finora cambiato le sorti del conflitto, che vedono le truppe russe continuare la loro lenta avanzata nell’est dell’Ucraina mentre fanno gradualmente arretrare le truppe ucraine d’invasione nel Kursk. Nella regione russa, ha detto il ministero della Difesa di Mosca, è stato respinto oggi un nuovo tentativo di controffensiva delle forze di Kiev, che avevano cercato di avanzare verso gli insediamenti di Cherkasskaya Konopelka e Ulanok con due battaglioni meccanizzati.