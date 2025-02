La notte del 4 febbraio 2025 potrebbe essere ricordata come uno dei punti di svolta del conflitto tra Russia e Ucraina. Per la prima volta dall’invasione di quasi tre anni fa ad opera delle truppe del Cremlino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un’intervista col conduttore televisivo britannico Piers Morgan nella quale si è parlato della possibilità di negoziare con Vladimir Putin, ha detto: “Se questa è l’unica configurazione in cui possiamo portare la pace ai cittadini dell’Ucraina…”. Il leader di Kiev ha poi aggiunto che avrebbe accettato una “riunione con quattro partecipanti“, senza precisare quali.

Parole mai pronunciate fino a ora, anche perché proprio per sua volontà, nel settembre del 2022, un decreto aveva vietato qualsiasi trattativa diretta con la Russia fino a quando a guidarla sarebbe rimasto l’ex Kgb. Sono passati più di due anni da quel provvedimento, il fronte si è mosso sensibilmente prima di lasciare spazio a una situazione di stallo che si è protratta fino alla seconda metà del 2024, quando la Russia è tornata a conquistare lentamente ma costantemente terreno. Nel frattempo, i soldati di Kiev sono riusciti a sfondare nella regione russa del Kursk, occupandone una parte.

Oggi, quindi, la situazione è molto cambiata, sia dal punto di vista militare sia, soprattutto, politico e diplomatico. La Russia ha in mano l’iniziativa della guerra e l’idea di una gloriosa riconquista dei territori ucraini occupati, compresa la Crimea, è ormai un’utopia alla quale nemmeno Zelensky, per sua stessa ammissione, crede più. Tanto che dopo la prima conferenza di pace in Svizzera aveva lui stesso auspicato la partecipazione di Russia e Cina al prossimo vertice. Adesso l’Ucraina dovrà trattare con Mosca nella speranza di recuperare parte delle terre perse e, soprattutto, portare a casa garanzie di sicurezza che evitino in futuro nuove incursioni armate da parte della Federazione. Anche perché a Washington, più che a Bruxelles, sembra essere venuta meno la volontà di sostenere la causa ucraina ad ogni costo. La nuova amministrazione guidata da Donald Trump è entrata in carica promettendo lo stop agli “assegni in bianco a Kiev” e la fine della guerra “in un solo giorno”. Non basteranno, e Zelensky lo sa, le rassicurazioni dell’Unione europea o le parole dell’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, secondo la quale l’Europa può continuare a sostenere Kiev “anche senza gli Usa“. L’industria della Difesa del Vecchio Continente non è abbastanza sviluppata per sostenere una guerra e, allo stesso tempo, rimpinguare le scorte degli Stati membri, con l’aggiunta di una crisi economica che rende il tutto un sacrificio troppo grande da chiedere all’opinione pubblica.

Adesso la parola passa dall’altra parte del confine più conteso al mondo, a Mosca. Sta a Vladimir Putin, che negli ultimi mesi ha dichiarato di essere pronto a una trattativa cercando allo stesso tempo di trasformarla in una contrattazione bilaterale con Trump, dimostrare la bontà dei suoi propositi. Se così fosse, il prossimo obiettivo sarebbe quello di un cessate il fuoco e dell’apertura di un tavolo di pace.

Nell’intervista, il presidente ucraino ha anche parlato del futuro del suo Paese, pronto a ricevere “investimenti di aziende americane” per estrarre terre rare dal suo territorio, che ne è ricco, dopo che Trump aveva chiaramente posto come condizione di ottenere questi minerali strategici per la tecnologia industriale moderna in cambio delle forniture di armi americane.