“Siamo stati costretti a cedere Kvaratskhelia in questa sessione perché ci siamo ritrovati, non dico ricattati, ma quasi”. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stato molto duro nel corso della conferenza stampa di fine mercato, a proposito del passaggio del georgiano al Psg. “Noi ringraziamo Kvaratskhelia per ciò che ha fatto per il Napoli, per quello che ha dato alla città, abbiamo provato a sanare una situazione un po’ complicata, ma è stato doveroso venderlo“.

Sull’argomento, che ha suscitato anche la presa in giro del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, il dirigente ha poi concluso: “E’ andato via un giocatore importante, come dite voi, è oggettivo, ma il Napoli ha provato a lavorare sul mercato per sostituirlo in maniera adeguata perché era probabilmente il miglior giocatore della squadra per status. Non siamo riusciti a concretizzare delle trattative che avevamo perché a gennaio i parametri sono diversi ed è difficile che i calciatori, soprattutto quelli forti, possano spostarsi. Poi alcuni valori non erano congrui alle nostre valutazioni e ai parametri che il Napoli aveva, ha e avrà in futuro, soprattutto dei livelli salariali“. Tra i candidati principali per sostituire l’ex numero 77, prima che arrivasse Okafor dal Milan, c’erano Garnacho e Adeyemi: “L’argentino l’abbiamo trattato e incontrato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto un’offerta importante allo United, ci siamo avvicinati molto, il calciatore per lasciare la Premier a gennaio voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare. A luglio invece la questione è diversa. Per il tedesco invece avevamo una bozza d’accordo col Dortmund, siamo stati lì, abbiamo parlato col giocatore che non era sicuro e non è voluto venire adesso. Per Saint-Maximin si è trattato invece solo di un problema burocratico“. Un altro obiettivo del Napoli a lungo inseguito, ma poi sfumato dato il ritorno in Brasile, è stato l’ex capitano della Juventus Danilo: “Lo conosco personalmente. Avevamo definito tutto, ci aspettavamo arrivasse nei giorni successivi all’accordo, poi ha fatto una scelta di vita diversa, ci sono anche aspetti umani“, ha dichiarato il dirigente.

In generale, di questo mercato non è molto soddisfatto l’allenatore Antonio Conte con cui Manna ha avuto modo di confrontarsi: “È chiaro che non siamo contenti. Io per primo non lo sono perché è andato via un giocatore importante, le aspettative poi sono a volte anche troppo alte, le abbiamo create forse anche noi, ma sono consapevole che abbiamo un gruppo che ha fatto 54 punti ed è in forte crescita e non dobbiamo sminuirlo”.