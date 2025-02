Esordio e vittoria di un trofeo. Non male il ritorno in Brasile per Danilo. Nella prima partita dell’ex capitano della Juventus con la maglia Flamengo, dopo l’addio a Torino nel mercato invernale, ha festeggiato la conquista del 27esimo titolo di una carriera ricca di successi. Il club rossonero di Rio de Janeiro ha vinto la Supercopa do Brasil, battendo il Botafogo per 3-1, la squadra che ha alzato al cielo la scorsa Copa Libertadores nonché detentrice del titolo di campione in carica del Brasileirao.

Il Flamengo ha celebrato la vittoria della sua terza Supercopa e Danilo, entrato nell’ultimo minuto di gioco, ha riassaporato subito il sapore della vittoria. Un successo che per Danilo arriva dopo 14 anni dall’ultimo trofeo conquistato nel proprio paese. Era il 2011 quando con il Santos vinse il Campionato Paulista, la Copa do Brasil e la Copa Libertadores. L’ultimo successo in assoluto del 33enne era stata invece la Coppa Italia alzata lo scorso maggio nel cielo di Roma da capitano della Juventus, club con il quale ha collezionato altri 3 trofei.

“È incredibile venire a vincere per il club del mio cuore – ha dichiarato Danilo al termine del match – È un trofeo senza precedenti nella mia carriera e ringrazio i miei compagni di squadra”. Nelle dichiarazioni del terzino brasiliano sembra esserci ancora qualche frecciata rivolta all’attuale ambiente bianconero: “In questa squadra c’è l’atteggiamento di chi vuole vincere sempre, di volere sempre di più. E questo spiega bene perché il Flamengo vince da tanti anni o è sempre andato molto vicino a vincere e a conquistare trofei“. L’ex giocatore bianconero ha poi condiviso un pensiero sugli ultimi giorni vissuti, che l’hanno portato a lasciare l’Italia non senza prima essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Juventus: “È stata una settimana intensa, ma sono arrivato qui pronto ad allenarmi e a mettermi a disposizione del mister anche solo per un minuto, e sono molto contento di aver partecipato a questa finale e di aver vinto un altro trofeo per la mia carriera”.