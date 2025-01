Ormai mancavano solo i dettagli e nel pomeriggio di martedì 14 gennaio da più fonti è arrivata la conferma: Kvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Psg. Il Napoli perde un altro degli eroi del terzo scudetto, ma Aurelio De Laurentiis si consola incassando oltre 70 milioni di euro (tra cifra fissa e vari bonus). Il georgiano che sotto il Vesuvio ormai non si trovava più bene proverà a far innamorare Parigi: per lui è pronto un contratto di 5 anni e uno stipendio che si aggira intorno ai 9 milioni di euro netti a stagione. Anche se l’Equipe lo ha già avvertito: sulla sinistra c’è un ingorgo di ali, vista la presenza di Bradley Barcola e Désiré Doué, mentre a Luis Enrique sarebbe servito soprattutto un attaccante con tanti gol nei piedi.

Un altro avvertimento è arrivato però a De Laurentiis e lo firma Antonio Conte. Il tecnico ha accettato di buon grado la cessione per vari motivi. Uno di questi è che ora può battere cassa sul mercato, andando a cercare un giocatore con un profilo più adatto al suo gioco. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro. Secondo La Gazzetta dello Sport, Conte ha fatto tre nomi: in cima alla lista dei desiderata ci sono Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Timo Werner. Tutti giocatori per cui serve aprire il portafoglio.

Il primo è il 20enne del Manchester United che come tanti sta facendo fatica a Old Trafford. Il talento però è enorme, la giovane età stuzzica De Laurentiis che già fiuta una futura plusvalenza ma i Red Devils hanno fissato il prezzo intorno agli 80 milioni di euro. Una richiesta che il Napoli non può soddisfare. Il secondo è un altro giovane: Adeyemi ha solo 22 anni ma già tanta esperienza al Borussia Dortmund, dove si è messo nella cavalcata fino alla finale di Champions League. I tedeschi sono disposti a vendere se dovesse arrivare la giusta offerta, che però deve aggirarsi sui 40 milioni di euro. Più abbordabile Werner, che ha 28 anni: il tedesco del Lipsia oggi gioca in prestito al Tottenham e ha il contratto in scadenza nel 2026.