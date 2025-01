Forse è un caso più unico che raro. Ma per alzare il livello, l’ha sempre sostenuto: bisogna essere chiari. Indipendentemente da chi si trovi davanti. “Se per sostituire Kvaratskhelia si vuole fare qualcosa, la si deve fare come Dio comanda. Altrimenti rimaniamo così”. E se Antonio Conte ha detto quelle cose pochi giorni fa, è perché chiaro vuole esserlo davvero: quelli che ho vanno bene, ma se si vuole alzare il livello, bisogna sforzarsi. Perché Conte del suo gruppo ha fiducia davvero, dopo le risposte avute sul campo, ma non vuole accontentarsi.

La linea dell’allenatore è sempre stata la stessa: così alla Juve, così al Chelsea, così all’Inter e al Tottenham. Da quando gli è stato chiesto di vincere, lui ha cercato di farlo, ma non senza polemiche. O non se ne sarebbe andato via con qualche strascico alle spalle con le rispettive società. Aurelio De Laurentiis lo sapeva? Probabilmente sì, ma a Napoli non si deve gestire solo l’allenatore, ma anche un presidente che non ha mai mancato l’impegno economico a fronte però di richieste anche molto importanti. Conte ha accettato Napoli per ripartire, per far riconquistare alla società una fiducia che da parte della piazza è andata a poco a poco calando. Ma non vuole fare il capro espiatorio. Già quest’estate c’erano state delle avvisaglie: in almeno due occasioni l’allenatore si era lamentato dei mancati o tardivi interventi. E pure verso la fine del mercato, quando buona parte dei giocatori era arrivata (anche quelli che adesso sono protagonisti), non sembrava molto entusiasta: continuava a chiedere di più.

E si arriva al mercato di gennaio, con la cessione di Kvaratskhelia non preventivata ma già ufficiale, e la ricerca di un giocatore che possa essere subito pronto per continuare a inseguire il sogno Scudetto. Non è un caso che, rispetto ai primissimi nomi, ora la scelta sia ricaduta solo e soltanto su Garnacho: per il giocatore del Manchester United il Napoli è in pressing. Non è lontano a soddisfare le richieste sull’ingaggio, ma deve lavorare molto alla spesa per il cartellino. Gli inglesi vorrebbero almeno 70 milioni di euro, il Napoli punta a spenderne molti di meno, tra i 55 e i 60. Si fa sul serio: con gli emissari dello United in Italia, si cerca un’intesa faccia a faccia. Ed è l’unico appuntamento al momento in programma per l’esterno: niente Zhegorva (il giocatore del Lille sta facendo molto bene in Francia) o altri giovani emergenti. È stato fatto, qualche giorno fa, anche un tentativo per Adeyemi del Borussia Dortmund – cercato anche dalla Juventus la scorsa estate – ma senza successo.

Conte aspetta. Spinge, stimola, pungola. Ma, appunto, aspetta. La grande differenza rispetto a chiunque l’abbia preceduto a Napoli è questa: sa essere decisamente esplicito. Non solo davanti al suo presidente, ma a tutti. E per ora questa guerra la sta vincendo lui.