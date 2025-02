“Per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli. Un sistema che speculava sull’immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d’affari illecito da milioni di euro. E non a caso, ho presentato un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema”. Pressata dalle opposizioni perché riferisca sul caso Almasri, Giorgia Meloni esce dal silenzio degli ultimi giorni. E contrattacca cavalcando l’inchiesta di Salerno sui falsi permessi di lavoro ai migranti che ha portato ai domiciliari il tesoriere del Pd in Campania, Nicola Salvati, accusato di aver riciclato i proventi di un’associazione a delinquere e subito sospeso dal partito. “L’inchiesta della Dda di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre duemila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal governo. L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l’immigrazione per fare affari. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità”, scrive sui social la premier.

Il riferimento di Meloni è all’esposto presentato da lei stessa lo scorso anno al procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo sui flussi di lavoratori stranieri. La leader di Fratelli d’Italia aveva denunciato come la criminalità organizzata si fosse “infiltrata nella gestione delle domande” per i flussi di migranti per ragioni di lavoro, “utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro“. E citava i “dati allarmanti” ricavati da un monitoraggio sui due decreti flussi varati durante il suo governo: “Da alcune regioni, su tutte la Campania, abbiamo registrato un numero di domande totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro”.

Nel suo post la premier non cita mai l’arresto del tesoriere dem Salvati, ma a fare il collegamento ci pensano i suoi parlamentari: “Quanto sta emergendo dall’inchiesta conferma che Giorgia Meloni aveva ragione. Che era vero che il “click day” presentava delle anomalie pericolose che potevano configurare reati, e che invece avevano torto gli esponenti del Pd che allora si affrettarono a parlare di “propaganda” o di “spot”. Anzi, adesso scopriamo che tra i 36 arrestati c’è anche il tesoriere del Pd in Campania. Chissà se gli esponenti dem hanno ancora il coraggio di ridicolizzare l’iniziativa del presidente Meloni. Anzi, da questa vicenda emerge che una certa sinistra sembra essere più sodale coi trafficanti anziché solidale coi migranti”, attacca il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Segue la vicecapogruppo Augusta Montaruli, condannata in via definitiva per peculato: “Predicano bene e razzolano male. Lo scandalo che ha travolto il Pd in Campania, grazie alla denuncia fatta da Giorgia Meloni alla Procura Antimafia, ha scoperchiato il vaso di Pandora. La domanda nasce spontanea: quelli coinvolti sono dirigenti del Pd, quello stesso partito che aveva definito l’esposto del premier Meloni inutile propaganda?”.

Dall’opposizione a rispondere subito è il leader M5s Giuseppe Conte, postando sui social i titoli di stampa sulla liberazione del generale libico Osama Almasri, scarcerato per l’inerzia del governo, e sull’arresto di un sindaco di Fratelli d’Italia per tangenti sull’accoglienza. “Non posso crederci: Meloni, davvero hai fatto un post per denunciare che l’”immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità”? Cioè, tu scappi dal Parlamento per non spiegare agli italiani perché hai rimpatriato con volo di Stato un boia, con accuse di stupri di bambini, al centro dei traffici di migranti e oggi te ne esci con un post così? Ma davvero ti sei convinta che noi italiani siamo tutti idioti a eccezione di te, tua sorella e dei tuoi stretti sodali? Per farti tornare alla realtà ti allego due immagini: in una il criminale Almasri che scende dal volo di Stato, nell’altra una notizia di qualche mese fa dai comuni d’Italia”, scrive.